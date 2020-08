SAISON 2021 - La dream team Ineos continue de grossir. Alors qu'elle possède déjà Egan Bernal et Richard Carapaz dans ses rangs, en plus de jeunes pépites, l'équipe britannique a annoncé la venue d'un autre leader pour 2021 : Adam Yates. Le Britannique, 4e du Tour de France 2016, a signé pour deux ans.

Les frères Yates ne seront plus coéquipiers la saison prochaine. Alors que Simon a prolongé avec Mitchelton-Scott jusqu'en 2022, son frère, Adam, 28 ans, rejoindra lui Ineos à compter du 1er janvier, a annoncé l'équipe britannique dans un communiqué. Avec le départ de Chris Froome chez Israël Start-Up Nation, Dave Brailsford pouvait offrir un gros salaire, c'est sans doute ce qu'il a fait pour accueillir le puncheur.

Quatrième du Tour de France 2016 à 24 ans, Adam Yates a tardé à confirmer ses aptitudes sur des courses de trois semaines. Il n'est d'ailleurs plus jamais rentré dans le top 10 d'un Grand Tour depuis sa 9e place sur le Giro 2017. En début de saison 2020, il avait fait parler de lui en dominant le Tour des Emirats Arabes Unis. "Il sait comment gagner, il est vaillant, déterminé et son approche correspond exactement à ce que nous cherchons", a écrit Dave Brailsford dans le communiqué.

En 2021, les leaders d'Ineos se nommeront donc Egan Bernal, Richard Carapaz et Adam Yates, en plus de Geraint Thomas s'il retrouve une grande forme. A cela il faut ajouter les jeunes Pavel Sivakov et Tao Geoghegan Hart. Pour Yates, la transition chez Ineos sera intéressante à observer. Soit il réussit à franchir un cap et peut être un atout de choix dans la manche des Britanniques, soit il "déçoit" et deviendra un énième équipier de luxe au sein de l'armada.

