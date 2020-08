TRANSFERTS - Après Greg Van Avermaet et Marc Sarreau entre autres, Ag2r-La Mondiale a annoncé une nouvelle arrivée de choix pour la saison prochaine : Lilian Calmejane (Total-Direct Energie) viendra renforcer l'équipe de Vincent Lavenu. Vainqueur d'une étape du Tour de France en 2017, le coureur de 27 ans ne s'est engagé que pour une saison.

Ag2r-La Mondiale, qui deviendra Ag2r-Citroën Team le 1er janvier prochain poursuit ses emplettes puisque Lilian Calmejane viendra grossir les rangs de la formation savoyarde en 2021. Ancien vainqueur d'une étape de la Vuelta (2016) et du Tour de France (2017), le puncheur de Total-Direct Energie avait besoin d'un nouveau challenge. Il a signé pour un an seulement chez Ag2r, preuve qu'il attend des résultats avant de pouvoir de s'engager sur le long terme.

Critérium du Dauphiné Jumbo surpuissante, Pinot en jambes et des incertitudes : Les 5 choses à retenir de ce Dauphiné IL Y A 15 HEURES

Après Greg Van Avermaet, tête d'affiche jusqu'ici du recrutement d'Ag2r pour 2021 mais aussi Marc Sarreau, Vincent Lavenu confirme la mue de son équipe. Autrefois axée sur les Grands Tours, avec Romain Bardet qui s'envolera chez Sunweb en 2021, l'équipe ciel et terre devrait être plus protéiforme à compter de la saison prochaine. Surtout, elle visera plus de victoires, elle qui souffre d'un déficit de ce côté-là. Avec Lilian Calmejane, Ag2r s'offre un coureur qui gagne mais qui en a encore sans doute sous la pédale.

Calmejane avait "besoin d'un nouveau challenge"

Voilà déjà trois ans, en 2017, que Lilian Calmejane a explosé. Vainqueur cette année-là aux Rousses sur le Tour, il s'était en plus adjugé l'Etoile de Béssèges, la Semaine internationale Coppi et Bartali et le Circuit de la Sarthe. En 2018 et 2019, il a remporté deux courses, preuve que même s'il semble stagner, Calmejane sait gagner. "Après cinq années dans la même équipe, j’ai ressenti le besoin d’un nouveau challenge, a fait savoir ce dernier. J’ai l’impression de commencer une nouvelle carrière." "Il a un fort caractère et il est capable de s’imposer à haut niveau. Il va débuter un nouveau challenge avec notre équipe. Je sais qu’il est capable d’exprimer tout son talent sous nos couleurs", a de son côté réagi Vincent Lavenu.

Cyclisme Grâce à lui, Ag2r a bien grandi : Bardet, plus qu'un leader 10/08/2020 À 13:32