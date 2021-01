Le gros lot pour UAE Team Emirates. Personne ne s'attendait à ce que Marc Hirschi soit sur le marché en ce début de saison 2021 et c'est l'équipe de Tadej Pogacar qui a fait signer le puncheur pour trois ans. Après avoir quitté le Team DSM (ex-Sunweb), sans doute sur fond de désaccord salarial, le Suisse de 22 ans rebondit dans une équipe qui a remporté le dernier Tour de France. Avec le vainqueur d'une étape sur le Tour de France et de la Flèche Wallonne, UAE complète une collection de jeunes impressionnante.

"Je suis très excité à propos de ce transfert, a réagi Marc Hirschi dans le communiqué de l'équipe émiratie. Nous partageons la même vision et les mêmes objectifs. Le Team UAE va dans la bonne direction et progresse depuis plusieurs années. J'espère pouvoir profiter de cette dynamique". La dynamique d'Hirschi est plutôt bonne elle aussi après une saison 2020, sa deuxième seulement chez les professionnels, exceptionnelle. Champion du monde et d'Europe espoirs (2018), il a décroché cette année une étape du Tour, la 12e, la Flèche Wallonne, sa première grande classique et pris la troisième place des Mondiaux.