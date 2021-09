Son aventure chez Trek n'ira pas au-delà de 2021. Vincenzo Nibali, un des rares coureurs dans l'histoire à avoir gagné les trois grands tours, retournera l'an prochain dans l'équipe Astana, a annoncé jeudi la formation kazakhe. L'Italien y a couru de 2013 à 2016 avant de rejoindre Bahrain (2017 à 2019) puis Trek. Sous les couleurs de l'équipe kazakhe, le Sicilien a gagné notamment le Giro à deux reprises (2013 et 2016) et le Tour de France 2014.

"Je connais la plupart des membres de la direction et du personnel de l'équipe", a réagi le "Requin de Messine", en évoquant "une vraie famille qui m'a beaucoup apporté". "Il est difficile de parler en ce moment d'attentes spécifiques pour mon retour dans l'équipe ainsi que des plans pour la saison prochaine, a précisé l'Italien, cité dans un communiqué. Bien sûr, j'aimerais obtenir certains résultats mais en même temps, ça m'intéresse d'apporter mon expérience aux jeunes coureurs".

Il est symbolique qu'il termine une si belle carrière cycliste dans l'équipe Astana

"Vincenzo Nibali n'a pas besoin d'être présenté : c'est un vrai champion et leader, a commenté Alexandre Vinokourov, qui sera de retour à la tête de la formation l'année prochaine après avoir été mis sur la touche en juin dernier. Il a probablement passé les meilleures années de sa carrière dans notre équipe et je pense qu'il est symbolique qu'il termine une si belle carrière cycliste dans l'équipe Astana. Nous aimerions accorder plus d'attention aux jeunes coureurs et la présence d'un champion comme Nibali pourrait jouer un rôle très important dans leur développement".

