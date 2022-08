La meute accueille un sacré chasseur, mais pas que. Pressentie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'arrivée de Tim Merlier a été officialisée par le Wolfpack. Sacré champion de Belgique il y a quelques semaines, le sprinteur s'est engagé jusqu'en 2025 avec la Quick Step et devrait remplacer numériquement Mark Cavendish, en fin de contrat et annoncé sur le départ.

Ad

"Je pense que mon admiration pour Tim est bien connue. Ce sera fantastique de voir les deux maillots de champion de Belgique dans le Wolfpack", s'est félicité Patrick Lefévère dans un communiqué, faisant écho au champion de Belgique du chrono, Remco Evenepoel, attendu comme leader sur la prochaine Vuelta.

Tour de Burgos La sensation Tronchon, Sivakov s'empare du fauteuil de leader IL Y A 2 HEURES

Hirt, Pedersen, deux soldats de choix pour le Wolfpack

Mais le Flamand n'est pas le seul à débarquer chez les Belges. Sixième du dernier Tour d'Italie et vainqueur du Tour d'Oman, le grimpeur tchèque Jan Hirt (31 ans) et le Danois Casper Pedersen (26 ans), considéré comme l'un des poissons-pilotes les plus en vue du plateau, se sont engagés jusqu'en 2025.

Et ces deux signatures ravissent tout autant le manager belge. "Il (Jan) est fort depuis plusieurs années, comme nous l’avons vu au Giro cette année. Il a le talent pour obtenir des résultats pour lui-même, mais il travaille aussi très dur pour les autres. Je suis également impressionné par le talent de Casper Pedersen. Je pense qu’il peut se rapprocher de son compatriote Michael Morkov, avec qui il partage de nombreuses similitudes et dont il peut apprendre beaucoup."

Evenepoel en démonstration : revivez son arrivée en solitaire

Mondiaux sur route Van Aert renonce au contre-la-montre des Mondiaux IL Y A UN JOUR