Cette fois, c'est parti. La nouvelle saison de cyclisme démarre mercredi aux Baléares. Pour les premières compétitions, les équipes se reportent sur le sud de l'Europe, en Espagne et en France, puisque le GP La Marseillaise est prévu dimanche, avant l'Etoile de Bessèges (2 au 6 février) puis le Tour de La Provence (10 au 13 février), qui verra le champion du monde Julian Alaphilippe entamer sa saison. Hors Europe, les premiers tours de roue sont programmés le 1er février en Arabie Saoudite, à l'occasion de la deuxième édition du Saudi Tour, qui réunit pour l'essentiel un plateau de sprinteurs (Ewan, Groenewegen, S. Bennett, Gaviria). Comme en son temps le défunt Tour du Qatar, qui était aussi organisé par ASO (Tour de France). Les courses australiennes (Tour Down Under, Cadel Evans Great Ocean Race), inscrites au calendrier WorldTour, mais aussi argentine (Tour de San Juan) ont jeté l'éponge.

C'est d'ailleurs dans le Golfe que sera donné le coup d'envoi du WorldTour, le calendrier mondial de première division: l'UAE Tour, une épreuve organisée par RCS (Giro), marquera du 20 au 26 février l'entrée en lice du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur sortant du Tour. Mais sans que le match prévu avec Egan Bernal ait lieu, puisque le Colombien a été grièvement accidenté lundi dans son pays.

Bientôt la retraite pour Gilbert et Valverde ?

Après ce mois de rodage, interviendront les premiers rendez-vous importants de la saison européenne. Le Het Nieuwsblad (Belgique) le 26 février, suivi des Strade Bianche en Italie une semaine plus tard, pour les courses d'un jour. Paris-Nice (6 au 13 mars) pour les courses par étapes avec, en parallèle, Tirreno-Adriatico sur le front italien. Au-delà des choix de calendrier, subsiste pour tous l'inconnue du Covid-19, même si le protocole sanitaire de l'Union cycliste internationale (UCI), dévoilé vendredi, a allégé les contraintes et le nombre de tests obligatoires.

La positivité entraîne inévitablement le forfait et la mésaventure est survenue ces derniers jours, notamment à deux des têtes d'affiche du Challenge de Majorque, le Français Benoît Cosnefroy et le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann. Aux Baléares, l'Italien Giacomo Nizzolo, champion d'Europe 2020, l'Australien Michael Matthews, le Norvégien Alexander Kristoff, les Français Warren Barguil et Aurélien Paret-Peintre côtoient deux vétérans, deux anciens champions du monde, qui ont annoncé disputer leur dernière saison. Pour le Belge Philippe Gilbert (39 ans) et l'Espagnol Alejandro Valverde (41 ans), l'heure de la retraite est proche.

