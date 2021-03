Bauke Mollema s'est adjugé mercredi la 58e édition du Trophée Laigueglia, une semi-classique italienne devant le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour 2019. Le Néerlandais de 34 ans s'est dégagé du groupe de tête à 16 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire au bout des 202 kilomètres. Une quarantaine de secondes plus tard, Egan Bernal a réglé au sprint un petit groupe comprenant deux jeunes coureurs, le Belge Mauri Vansevenant (21 ans) et le Français Clément Champoussin (22 ans), ainsi que l'Italien Giulio Ciccone, vainqueur sortant, et l'Espagnol Mikel Landa.