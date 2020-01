Et de deux pour l'Erythrée ! Ce mercredi, le coureur de l'équipe Nippo-Delko a devancé les Français Jordan Levasseur et Emmanuel Morin, respectivement de deux et quatre secondes. Vainqueur mardi à Oyem, Tesfatsion a conservé son maillot de leader du classement général. L'Erythréen de 20 ans, qui court sous le maillot national, compte respectivement 4 et 9 secondes d'avance sur Levasseur (Natura4ever) et Morin (Cofidis).

La 4e étape, la plus longue étape (190 km) de l'épreuve gabonaise qui en compte sept, conduira jeudi le peloton de Lambaréné (ouest) à Mouila (sud), sur un parcours dénué de difficultés majeures. Le successeur de l'Italien Niccolo Bonifazio, vainqueur de l'édition 2019, sera connu dimanche lors de l'arrivée à Libreville.

Classement de la 3e étape

1. Biniam Girmay (ERY/Nippo-Delko) les 186 km en 4 h 16 min 28 sec

2. Jordan Levasseur (FRA/Natura4ever) à 0:02

3. Emmanuel Morin (FRA/COF) à 0:04

4. Attilio Viviani (ITA/COF) m.t.

5. Henok Mulueberhan (ERI/Erythrée) m.t.

...

Classement général

1. Natnael Tesfatsion (ERY/Erythrée) 10 h 20 min 56 sec

2. Jordan Levasser (FRA/Natura4ever) à 0:04

3. Emmanuel Morin (FRA/COF) à 0:09

4. Henok Mulueberhan (ERI/Erythrée) à 0:10

5. Carlos Oyarzun (CHI/BAI Sicasal) à 0:14