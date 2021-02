Cyclisme

UAE Tour : Le résumé de la victoire de Tadej Pogacar sur la 3e étape

UAE TOUR - La 3e étape a été le théâtre d'une belle explication dans le final entre Adam Yates, Sepp Kuss et Tadej Pogacar. Impressionnant, le Slovène de'UAE Emirates Team a placé une attaque irrésistible pour s'imposer et conforter son maillot de leader au classement général. Revivez les temps forts de la course.

00:04:31, 0 vue, il y a une heure