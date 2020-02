Un an et demi après son frère, Jimmy Turgis stoppe sa carrière

La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi : Jimmy Turgis est contraint à prendre sa retraite. Un an et demi après son frère Tanguy, atteint d’une malformation à 20 ans, le coureur de l'équipe B&B Hotels-Vital Concept stoppe lui aussi sa carrière.

" Il m’est impossible de poursuivre le sport de haut-niveau "

"Il y a plus d’un an, suite à la maladie de Tanguy, j’ai passé des examens poussés afin de savoir si, moi aussi, je souffrais des mêmes symptômes", explique le coureur de 28 ans dans un communiqué.

Avant de poursuivre : "Les marqueurs de la maladie n’étaient pas avérés et j’ai pu courir 2019 en toute confiance, même si ma saison fut marquée par deux fractures de la clavicule. En fin d’année, j’ai fait de nouveaux examens qui ont révélé des extrasystoles puis, mes coéquipiers et moi avons passé des tests d’efforts à haute intensité. Là, il a été décidé de procéder à des examens approfondis. Les résultats sont clairs : je souffre d’une maladie du cœur qui s’aggrave avec l’effort intensif et il m’est impossible de poursuivre le sport de haut-niveau".

Concernant son avenir, Jimmy Turgis a expliqué avoir "de nombreux rêves". "J’avais des plans pour l’avenir dans un coin de ma tête mais il va falloir les mettre en application plus tôt que prévu. Le plus difficile reste d’envisager mon quotidien sans sport", assure-t-il.