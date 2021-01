Dans les faits, les licences professionnelles permettront notamment aux coureures de bénéficier d'un soutien pratique, avec une assurance maladie et une sécurité sociale. "Cela permettra aux cyclistes de se concentrer davantage sur leur cyclisme et ainsi d’améliorer leurs compétences et d’aider notre pays à remporter plus de médailles, a résumé Marion Clignet, co-présidente de l'AFCC. Il était temps pour la France de reconnaître les cyclistes féminines à ce niveau et cela permettra au peloton féminin d’atteindre plus haut.”