Biberonné à l'école australienne chez Orica puis Mitchelton, Adam Yates poursuit sa découverte du monde du cyclisme. Après les Britanniques d'INEOS Grenadiers depuis 2021, l'autre frère Yates s'envolera pour les Émirats et la formation UAE-Team Emirates en 2023, 2024 et 2025 après avoir paraphé un contrat de trois saisons. Le 9e du dernier Tour de France vient ainsi renforcer une équipe très complète et très, très solide autour de Tadej Pogacar.

A 30 ans, Adam Yates s'offre donc un nouveau défi. Comme chez INEOS, il ne sera pas le leader qu'il était quand il évoluait dans son équipe australienne de toujours. Au sein de l'armada britannique, le natif de Bury a alterné entre liberté individuelle et travail collectif. Depuis son arrivée chez les Grenadiers, Yates a pris la 4e place de la Vuelta 2021, la 9e du Tour 2022 et décroché quatre succès dont les classements généraux du Tour de Catalogne 2021 et de celui d'Allemagne 2022. Sur le dernier Tour de France, il faisait partie du quatuor de leaders avec Geraint Thomas, Daniel Martinez et Tom Pidcock.

Son futur s'inscrit donc dans la même lignée. Chez UAE, le leader s'appelle Tadej Pogacar et il a désormais avec Adam Yates, un lieutenant de luxe supplémentaire. Parmi eux, on citera Joao Almeida, Juan Ayuso, Rafal Majka, Marc Soler ou encore Diego Ulissi. Adam Yates est la quatrième recrue annoncée par la formation émiratie pour 2023 après Tim Wellens, Felix Grosschartner et Domen Novak.

