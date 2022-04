Le champion de France espoirs, Valentin Retailleau (21 ans), passera professionnel à partir du 1er août dans l'équipe AG2R Citroën. Originaire d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) et issu de la filière formation de Chambéry, le coureur au profil de puncheur s'est engagé jusqu'en 2024.

Ad

"Mon stage avec l'équipe d'août à octobre 2021 s'était très bien passé et nous avons réussi à trouver un accord pour intégrer l'équipe au mois d'août 2022. Cela me permet de terminer mes études (un bachelor en école de commerce) avant de totalement me consacrer au vélo", a expliqué Valentin Retailleau, qui s'est classé troisième dimanche de la course espoirs de Gand-Wevelgem.

Tour des Flandres Le fantôme Alaphilippe plane : Pourquoi Quick-Step ne fait plus peur IL Y A 5 HEURES

Tour des Flandres Fortement diminuée, l'équipe Israël Premier Tech déclare forfait pour le Ronde IL Y A 6 HEURES