Cyclisme

VIDEO - Cap Nord – Plus de 150km par jour par -30°C : le défi fou d’Arnaud Manzanini jusqu’au Cap Nord

CYCLISME - Près d’un an après avoir parcouru 800km dans la Laponie suédoise, l’ultra cycliste Arnaud Manzanini remet ça et va tenter de rallier le Cap Nord depuis le nord de la Suède. Parti lundi, il va tenter de parcourir plus de 650km en cinq jours pour réussir son pari insensé par des températures de -30°C. (Crédit : Instagram Arnaud Manzanini, photos : Quentin Iglésis)

