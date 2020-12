Cyclisme

VIDEO - Deignan, Bennett, Sagan, Van Aert et Ewan : le Top 3 des sprints du Tour de France 2020

TOP 2020 - Voici le top 3 des plus beaux sprints vu lors de la Grande Boucle 2020 et la Course by le Tour. Au menu : un duel royal entre Lizzie Deignan et Marianne Vos, un succès de prestige pour Sam Bennett sur les Champs-Elysées et un sprint houleux à Poitiers qui a profité à Caleb Ewan.

