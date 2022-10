Cyclisme

Vingegaard devant Froome et Nibali : Arrivée princière pour le Critérium de Singapour

CRITERIUM DE SINGAPOUR - Après Saitami, le Tour de France s'est offert un nouveau critérium en fin de saison, cette fois à Singapour. Et on ne peut plus logiquement, c'est que le vainqueur de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard, s'est imposé. Avec le maillot jaune sur le dos, le Danois a devancé Chris Froome et Vincenzo Nibali. L'arrivée en vidéo.

