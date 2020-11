Pour survivre, la formation bretonne a dû trouver d'autres partenaires mais le budget 2021 ne sera pas à la hauteur de celui de 2020. " Je ne souhaite pas divulguer de chiffres précis, mais nous avons dû anticiper, prévoir, une baisse de 15 à 20% de notre budget , prévient Pineau. On ne l’a pas encore baissé de ce montant-là, mais nous nous y sommes préparés en tout cas ." Une nouvelle saison à huis-clos pour le cyclisme pourrait d'ailleurs selon lui mener à la mort de sa structure.

En 2020, B&B Hôtels-Vital Concept a poursuivi sa progression, remportant quatre courses et en se montrant très active sur le Tour de France. Si aucun "Men in Glaz" n'a pu lever les bras, Pierre Rolland a notamment terminé deuxième de la 12e étape derrière Marc Hirschi. Bryan Coquard (3e de la 7e étape) et Quentin Pacher (4e de la 12e étape) ont eux aussi fait honneur à l'invitation de l'organisation du Tour de France.