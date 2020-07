TOUR DE BURGOS - A 20 ans, le Belge Remco Evenepoel a réalisé un numéro en solo dans la montée d'arrivée de la 3e étape du Tour de Burgos, jeudi, au Picon Blanco, premier test en altitude pour la reprise de la saison.

Remco Evenepoel en solitaire. Vainqueur de la 3e étape du Tour de Burgos avec une vingtaine de secondes d'avance sur le Néo-Zélandais George Bennett, le Belge a pris les commandes de l'épreuve qui se terminera samedi. Le phénomène belge, aux qualités de rouleur (médaillé d'argent aux Mondiaux-2019), a montré l'étendue de son registre dans l'ultime ascension, limitée à 7,8 kilomètres mais très pentue (9,3 % de moyenne).

Evenepoel, qui est passé à l'attaque à 2 kilomètres du sommet, a creusé des écarts conséquents. L'Espagnol Mikel Landa, troisième de l'étape, a lâché une trentaine de secondes, et l'Equatorien Richard Carapaz une cinquantaine de secondes dans la première des deux arrivées au sommet de l'épreuve, au terme des 150 kilomètres.

Le Belge, vainqueur de la Clasica San Sebastian l'an passé pour sa première saison dans le peloton professionnel, a répondu ainsi magistralement aux interrogations sur son niveau en montagne. Et confirmé ainsi qu'il serait l'un des grands protagonistes du prochain Giro, le premier grand Tour de sa carrière. Vendredi, les sprinteurs auront une opportunité dans la 4e et avant-dernière étape longue de 163 kilomètres entre Bodegas Nabal (Gumiel de Izan) et Roa de Duer.

