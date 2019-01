Tour de San Juan - Victoire de Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe reste leader

Fernando Gaviria, de l'équipe UAE Emirates, s'est porté à l'avant du peloton et a devancé sur la ligne d'arrivée le Slovaque Peter Sagan et son compatriote Alvaro Hodeg. C'est sa deuxième victoire dans la course argentine, après son succès lors de la 1re étape.

Vidéo - Pour quelques centimètres, Gaviria a maté Sagan et doublé la mise : revivez son sprint victorieux 03:03

Au classement général, le Colombien est à 8 secondes de Julian Alaphilippe, qui a conservé son maillot blanc de leader. Vainqueur des 2e et 3e étapes, le Français a conservé son avance en arrivant dans le peloton.

Après la journée de repos jeudi, la course reprendra vendredi, avec une étape de montagne de 169,5 km, considérée comme la plus difficile de cette course de 7 étapes, avec une arrivée au sommet à 2.500 mètres d'altitude.