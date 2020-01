Première étape et première surprise (tricolore). Intraitable au sprint, le Français Rudy Barbier (Israël - Start-Up Nation) a remporté la première étape du Tour de San Juan devant l'Italien Manuel Belletti (Androni Giacotteli) et l'Argentin Paolo Conte (Municipalidad de Pocito). Barbier, 27 ans, a remporté la cinquième victoire de sa carrière. "C'est incroyable ce qui m'arrive (...) L'équipe nourrit de grosses ambitions pour moi et elle met tout en oeuvre pour cela. J'ai beaucoup travaillé cet hiver pour pouvoir être prêt dès ma première course. J'ai gagné, mais j'ai encore envie de gagner", a confié ce dernier à L'Equipe après la course. Il en profite pour endosser le maillot de leader.

Laporte chute et abandonne

Christophe Laporte (Cofidis), lui, souffre d'une fracture à un poignet après sa chute dimanche. Le Français est l'une des victimes de la chute massive dans une ligne droite, à 3,5 kilomètres de l'arrivée, apparemment en raison du public. Le Provençal a été classé à la 11e place de l'étape, dans le même temps que le vainqueur, après décision du jury. Mais, au regard de sa blessure, il a dû renoncer à poursuivre.

Son programme de début de saison prévoyait qu'il participe ensuite au Tour du Var et des Alpes-Maritimes (21 au 23 février) puis au week-end belge des 29 février et 1er mars (Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne), avant Paris-Nice.

Classement de l'étape :

1. Rudy Barbier (FRA/ISR), les 163,5 km en 3'45''14

(moyenne: 43,555 km/h)

2. Manuel Belletti (ITA/AND) m.t.

3. Tomas Contte (ARG) m.t.

...

6. Peter Sagan (SVK/BOR) m.t.

62. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) m.t.

76. Remco Evenepoel (BEL/DEC) m.t.

Classement général :

1. Rudy Barbier (FRA/ISR) 3'45''14

2. Manuel Belletti (ITA/AND) à 0:04.

3. Tomas Contte (ARG) à 0:06.

...

6. Peter Sagan (SVK/BOR) à 0:10.

62. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) à 0:10.

76. Remco Evenepoel (BEL/DEC) 0:10.