Fabio Jakobsen a mis tout le monde d'accord. Le sprinteur néerlandais de la Quick-Step Alpha Vinyl a remporté jeudi au sprint la deuxième étape du Tour de Valence entre Bétera et Torrent, et son jeune équipier belge Remco Evenepoel reste leader au général. Jakobsen a été le plus prompt à franchir la ligne lors du sprint final, devant le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE) et l'Italien Elia Viviani (Ineos) pour offrir à la formation belge sa deuxième victoire d'étape après deux journées.

Evenepoel, qui a revêtu le maillot de leader mercredi après s'être imposé sur la première étape, reste leader au général devant le Russe Aleksander Vlasov (Bora) et l'Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos). L'échappée du jour, constituée de six coureurs, a été neutralisée à 17 kilomètres de l'arrivée.

Vendredi aura lieu l'étape reine de ce Tour de la Communauté de Valence : un tracé de 156,3 kilomètres entre Alicante et le pic du Maigmo Tibi, qui passera par deux cols de troisième catégorie, deux cols de deuxième catégorie et une arrivée spectaculaire au sommet d'un col de première catégorie.

