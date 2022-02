Aleksandr Vlasov a bien fini le travail. Le Russe de la Bora-Hansgrohe a remporté dimanche le Tour de Valence au terme de la 5e et dernière étape entre Paterna et Valence (92 km) que Fabio Jakobsen, le sprinter néerlandais de Quick-Step, a bouclée en vainqueur. Fraîchement arrivé dans les rangs de Bora-Hansgrohe, Vlasov, 25 ans, a raflé ainsi la première course par étapes de sa jeune carrière, 32 secondes devant le Belge de 22 ans Remco Evenepoel (Quick-Step), qui s'était pourtant vêtu de jaune après les deux premières étapes.

A noter également, la belle troisième place au général d'un autre jeune coureur, l'Espagnol Carlos Rodriguez (21 ans), soit son premier podium sur un course à étapes chez les professionnels. Evenepoel a bien tenté de s'extirper du peloton au début de la journée, mais la formation Bora-Hansgrohe, vigilante, ne lui a pas permis de s'éloigner bien longtemps. Vincenzo Nibali (Astana) a lui aussi tenté sa chance, emmenant des coureurs dans sa roue, mais après une première heure d'échappée vertigineuse (à 49 km/h de moyenne), les fuyards ont été rattrapés par le peloton.

Evenepoel a encore tenté sa chance à quelques kilomètres de la ligne, mais a fini par être avalé par les sprinteurs. Et comme lors de la 2e étape à Torrent, dimanche, c'est encore Jakobsen qui a imposé son coup de pédale dans un sprint massif, devant l'Italien Elia Viviani (Ineos) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert), au terme d'une étape bouclée sur les chapeaux de roue, à 47,7 km/h de moyenne.

