Sensation au Tour de la Communauté de Valence. Deux jours après avoir pris le pouvoir et survolé la concurrence lors de la première étape de l’épreuve espagnole, Remco Evenepoel est tombé de son piédestal ce vendredi sur les hauteurs d’Alicante. Le leader de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a craqué dans les terribles pourcentages de l’Alto de las Antenas del Maigmo (9,9km à 7,5%). Distancé dans la partie non-goudronnée, à deux kilomètres de l’arrivée, le Belge s’est contenté de la 8e place de cette 3e étape à 41” d’Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), nouveau leader au classement général.

Ad

Vuelta a Valencia Jakobsen surpuissant, Evenepoel impressionnant HIER À 16:40

Evenepoel avait montré un premier signe de faiblesse sur cette étape reine, à 3km du but. Légèrement distancé à l’entrée du chemin de terre, il avait néanmoins réussi à faire la jonction sur la tête de course menée grand train par Jakob Fuglsang, alors que le dernier membre de l’échappée, Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) venait tout juste d’être repris. Ce n’était qu’un sursis. Car après avoir repris le manche pour faire croire à ses rivaux qu’il maîtrisait la situation, le Belge n’a rien pu faire lorsque Vlasov plaça son attaque décisive, à 1,6km du but.

Et Evenepoel a craqué...

Encore deuxième sous la flamme rouge, à 10 secondes du Russe, Evenepoel craqua dans les grandes largeurs lors du dernier kilomètre à 13% de moyenne, incapable de prendre la roue des coureurs qui revenaient sur lui, à l’image de Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), 2e de l’étape à 14, ou d’Enric Mas (Movistar), 3e à 21. Avant les deux dernières étapes, il laisse ainsi le maillot jaune de leader à Vlasov et occupe la 2e place du général à 32 secondes du Russe. Ce dernier, deuxième de la 1re étape, signe sa première victoire sous ses nouvelles couleurs de Bora-Hansgrohe.

Si tout va bien pour lui, Vlasov en obtiendra une autre dans 48 heures, via le classement général de l’épreuve valencienne. Les deux dernières étapes, promises aux sprinteurs, se prêteront assez peu à un bouleversement du classement général. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu’Evenepoel ne tentera pas une opération de la dernière chance pour récupérer son fauteuil de leader, dont il est si brusquement tombé ce vendredi.

Etoile de Bessèges La belle opération : Thomas s'adjuge la 3e étape en solitaire et s'empare du maillot corail IL Y A UNE HEURE