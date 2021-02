Après les Boucles Drôme-Ardèche qu'il dispute samedi et dimanche, Warren Barguil disputera Paris-Nice (7-14 mars), "et après ce seront les classiques ardennaises, mon dada", a déclaré le Français à l'AFP. "J'adore ces courses-là, c'est vraiment le point crucial de mon début de saison", a ajouté le 4e de la dernière Flèche wallonne (et 9e de Liège-Bastogne-Liège). "Ensuite j'irai peut-être faire des courses en Bretagne, peut-être le Tro Bro Leon au mois de mai (le 16). Ca me donne beaucoup d'envie de courir à la maison", a affirmé le natif du Morbihan.