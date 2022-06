Cyclisme

Trois fois 1er, deux fois 2e, Olav Kooij remporte le ZLM Tour : son succès lors de la 5e et dernière étape, en vidéo

ZLM TOUR - Redoutablement régulier lors des cinq étapes, Olav Kooij (Jumbo-Visma) s'est adjugé le dernier bouquet et l'épreuve dimanche à Rijsbergen. Il a battu au sprint Alexander Salby (Riwal). Kooij compte trois victoires et deux deuxièmes places sur cette édition, dont il termine lauréat du général, donc, mais aussi du classement des jeunes et du classement par points. Le final de la 5e étape.

00:01:22, il y a une heure