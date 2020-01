La sélection annoncée mardi soir par la Fédération française de cyclisme (FFC) comprend en revanche six représentants, dont Antoine Benoist (3e en 2019) et le champion d'Europe Mickaël Crispin, dans la course espoirs messieurs. Autre chance de médaille, Marion Norbert Riberolle est alignée dans la catégorie espoirs dames. Le champion de France Clément Venturini a décliné par avance sa sélection afin de se consacrer au programme sur route.

La sélection française aux Mondiaux de Dubendorf

Elite dames: Perrine Clauzel, Caroline Mani, Marlène Petit

Elite messieurs: Steve Chainel, David Menut

Espoirs dames: Léa Curinier, Amandine Fouquenet, Marion Norbert Riberolle

Espoirs messieurs: Antoine Benoist, Thomas Bonnet, Mickaël Crispin, Joris Delbove, Maxime Gagnaire, Théo Thomas

Juniors filles: Line Burquier, Lauriane Duraffourg

Juniors garçons: Ugo Ananie, Noé Castille, Rémi Lelandais, Florian Richard Andrade, Baptiste Vadic