Wout van Aert est insatiable. Le coureur de la Jumbo-Visma a enlevé le titre de champion de Belgique de cyclo-cross pour la quatrième fois de sa carrière en dominant la concurrence de la tête et des épaules à Meulebeke. Laurens Sweeck, tenant du titre, a pris le meilleur départ. Mais Van Aert a ensuite très vite réagi pour prendre seul la tête dès le deuxième des neuf tours avant de creuser sans cesse l'écart sur ses poursuivants. Considéré comme le principal rival de Van Aert, Eli Iserbyt, champion d'Europe en titre, a été ralenti par une chute dès le premier tour. Distancé et souffrant d'un coude, il a préféré abandonner à mi-course.

La semaine est parfaite pour Van Aert qui est devenu papa lundi dernier, à 26 ans et pour la première fois, d'un petit Georges. Le coureur de la formation Jumbo, qui n'a plus été battu en cross par un de ses compatriotes depuis le 6 décembre 2019, était logiquement le grand favori de ce championnat national disputé sur le circuit flandrien très sinueux de Meulebeke.

Sa nette victoire est la meilleure façon de préparer les Mondiaux 2021 d'Ostende à la fin du mois, où il devrait retrouver son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Cet hiver, les deux hommes se sont affrontés à six reprises, Van Aert simposant par deux fois, pour quatre succès à son rival. De quoi augurer aussi d'autres duels intenses lors de la saison sur route entre le Belge (vainqueur du dernier Milan-SanRemo) et le Néerlandais (victorieux au Tour des Flandres.).

Chez les dames, Sanne Cant a réussi la performance de s'imposer pour la douzième fois d'affilée. L'ancienne championne du monde (2017, 2018 et 2019) s'est imposée devant Lotte Kopecky, la championne de Belgique en titre... sur route. En raison de l'épidémie de Covid-19, le championnat de Belgique s'est disputé sans présence du public. Les courses consacrées aux espoirs et aux débutants n'ont pas eu lieu.