Faites place, je suis de retour. C’est peu ou prou le message que Wout van Aert a envoyé à ses adversaires, ce samedi à Boom. Des rivaux qui ont dû grincer des dents en le voyant survoler la cinquième des huit manches du Superprestige, édition 2021-2022. Pour sa première course de cyclo-cross de la saison, le champion de Belgique a collé 1’40" à Toon Aerts, et ce malgré un gadin dans le pénultième tour.

"C'est la première fois que je reste si longtemps sans monter sur le vélo (trois semaines, NDLR). Ça va faire mal aux jambes !", avait déclaré Van Aert, avant le départ à Boom. Malgré un refroidissement cette semaine et la concurrence d'un Tom Pidcock également en reprise (7e), le triple lauréat d'étape sur le dernier Tour de France a surtout fait mal aux jambes des autres.

Ad

Un gadin mais pas de bobo : Van Aert a dérapé pendant son cavalier seul

Cyclo-cross Une reprise stratosphérique : Van Aert a écrabouillé tout le monde dans la boue IL Y A 19 MINUTES

Rendez-vous avec Van der Poel le 26 décembre

Derrière la fusée Van Aert, la course a été serrée. Lars van der Haar a complété le podium du jour (3e à 1’48"), juste devant le leader de la compétition, Eli Iserbyt (4e à 1’52"). Aerts grappille 2 unités à Iserbyt et le talonne au classement général (68 points contre 70). Van der Haar (3e, 59 pts) et Quinten Hermans (4e, 58 pts) sont aussi dans la course. Au contraire d’un "WVA" qui n’aura donc pas assez couru pour viser la victoire finale.

Le phénomène belge restait sur une 7e place, le 3 octobre, lors d’un Paris-Roubaix tout aussi boueux que la course du jour. Son grand rival, Mathieu van der Poel, n’a pas encore repris la compétition. Selon L’Equipe, leur première confrontation de cette nouvelle saison est prévue pour le 26 décembre, une semaine après le retour aux affaires de "MVDP". Van Aert, lui, semble prêt.

Avec AFP.

Le plus fort c'est Van der Poel : Comment le Néerlandais a battu Van Aert et Pidcock à Baal

Cyclo-cross Un gadin mais pas de bobo : Van Aert a dérapé pendant son cavalier seul IL Y A UNE HEURE