Du côté des différents protagonistes, on se ravit de la collaboration entre AF Corse, plusieurs fois sacré en WEC, et Red Bull. " Ce défi a commencé grâce à Gerhard Berger [patron du DTM], c'est son idée ", explique Amato Ferrari, team principal et propriétaire de l'équipe transalpine. " En peu de temps, nous sommes parvenus à un accord pour travailler avec Red Bull, avec un grand enthousiasme. Nous n'avons qu'une ambition : la victoire. Compte tenu des marques impliquées, toutes les exigences requises pour réussir sont là ."

Même son de cloche chez Albon, qui y voit d'ailleurs une belle opportunité pour se relancer et ne pas perdre la main, notamment dans l'espoir de retrouver un baquet dans la compétition reine. "Le DTM est un grand championnat avec des pilotes très talentueux et des courses vraiment excitantes", explique Alex Albon. "Il y a beaucoup moins d'appui que sur une monoplace et les pneumatiques sont très différents, donc ça demande un tout autre style de pilotage. Il me faudra un peu de temps pour m'habituer, mais j'ai hâte de relever ce nouveau défi pour les fois ou je ne serai pas occupé avec mes engagements en F1."