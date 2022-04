Du haut de ses 48 ans, Sébastien Loeb s'offre un nouveau challenge. Et surtout revenir sur circuit. Le nonuple champion du monde de WRC va disputer deux manches de DTM avec l'écurie Ferrari 488 d'AF Corse, qui a officialisé cette collaboration ce lundi dans un communiqué officiel. Il sera d'ores et déjà aligné à Portimao (29 avril-1er mai) et sur le Lausitzring (20-22 mai). Il y remplacera le Néo-Zélandais Nick Cassidy.

Ad

"Tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé alterner entre les disciplines. Le DTM est un Championnat célèbre et comme l'opportunité s'est présentée pour moi d'y participer, je l'ai saisie immédiatement. C'est un challenge passionnant car le style de pilotage est totalement différent", s'est enthousiasmé Loeb, qui dispute également le Championnat du monde de rallye-raid et d'Extreme E cette saison.

DTM Red Bull annonce son retour en DTM, une compétition à laquelle prendra part Alexander Albon 02/02/2021 À 11:37

DTM Ralf Schumacher prend sa retraite de pilote 16/03/2013 À 04:57