Echecs

"Historiquement difficile" : Carlsen a bataillé comme jamais pour tenir son rang au FTX Crypto Cup

FTX CRYPTO CUP - Magnus Carlsen a été poussé dans ses derniers retranchements sur un tournoi particulièrement relevé et riche en rebondissements. Mais le Norvégien a su faire parler tout son talent pour venir à bout du très coriace Wesley So dans le match décisif et tenir son rang de numéro un mondial en finale. Revivez les temps forts de sa victoire en vidéo.

00:03:09, il y a 30 minutes