24 Heures de Daytona : Alonso s'élancera en 6e position

Fernando Alonso est placé. L'Espagnol et ses partenaires s'élanceront en 6e position samedi sur la grille de départ des 24 Heures de Daytona. L'Américain Jordan Taylor, fils du propriétaire de l'écurie Wayne Taylor Racing, a bouclé au volant du prototype Cadillac DPi-V.R son meilleur tour des qualifications en 1'34''479e. La pole position est revenue au Britannique Olivier Jarvis, au volant de la Mazda RT24-P, en 1 min 33 sec 685/1000e, nouveau record du tour (précédent record 1:33.875 par l'Américain PJ Jones en 1993). Jarvis a devancé l'Américain Ricky Taylor (1'33''873) et le Colombien Juan Pablo Montoya (1'34''095), tous deux au volant de la Penske Acura ARX-05.

Alonso, 37 ans, participe pour la deuxième année consécutive aux 24 Heures de Daytona. Le double champion du monde de F1 avait terminé 38e pour sa première expérience en endurance. Il a depuis remporté les 6 Heures de Spa et surtout les 24 Heures du Mans, se rapprochant un peu plus de son rêve de devenir le deuxième pilote après le Britannique Graham Hill à détenir la "Triple Couronne", regroupant des victoires au Grand Prix de F1 de Monaco, aux 24 Heures du Mans et aux 500 miles d'Idianapolis, son prochain objectif en mai. Pour cette deuxième participation à l'épreuve floridienne, Alonso, qui a mis un terme à sa carrière en F1 fin novembre, a rejoint l'écurie qui a remporté les deux dernières éditions. Il fait équipe avec Jordan Taylor, le Japonais Kamui Kobayashi, pilote Toyota comme l'Espagnol dans le Championnat du monde d'endurance (WEC), et le Néerlandais Renger van der Zande.

Classement des qualifications des 24 Heures de Daytona:

1. Oliver Jarvis/Tristan Nunez/Timo Bernhard/Rene Rast (GBR/USA/GER/GER, Mazda Team Hoest) 1:33.685

2. Ricky Taylor/Helio Castroneves/Alexander Rossi (USA/BRA/USA, Acura Team Penske) 1:33.873

3. Juan Pablo Montoya/Dane Cameron/Simon Pagenaud (COL/USA/FRA, Acura Team Penske) 1:34.095

4. Jonathan Bomarito/Harry Tincknell/Olivier Pla (USA/GBR/FRA, Mazda Team Joest) 1:34.212

5. Felipe Nasr/Eric Curran/Pipo Derani (BRA/USA/BRA, Wayne Taylor Racing Cadillac) 1:34.433

6. Jordan Taylor/Fernando Alonso/Kamui Kobayashi/Renger van Der Zande (USA/ESP/JPN/NED, Wayne Taylor Racing Cadillac) 1:34.479