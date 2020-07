Flora de Mariposa a tiré sa révérence

Le haras de Clarbec a annoncé hier en fin de journée la mort de sa jument d’exception, Flora de Mariposa. À seulement quinze ans, l’alezane a succombé à une endotoxémie foudroyante. Championne olympique par équipes sous la selle de Pénélope Leprevost il y a quatre ans, Flora s'était imposée comme l’une des meilleures juments au monde ces dernières années.

C’est une bien triste nouvelle qu’a annoncée la famille Mégret, propriétaire du haras de Clarbec, hier soir. Leur joyau Flora de Mariposa, la BWP, fille de For Pleasure, a succombé à une endotoxémie foudroyante à l’âge de quinze ans. “Chère Flora, tu étais la jument d’une vie, cela a été un immense honneur d’être tes propriétaires. Tu vas profondément nous manquer”, ont-ils réagi avec émotion.



Formée par les Belges Kurt de Clercq puis Tom Camerlijnck, Flora de Mariposa a rejoint les écuries de Pénélope Leprevost en 2012.

Sous la selle de la meilleure cavalière française, la fantastique alezane a connu de nombreux succès. Outre son titre de championne olympique par équipes à Rio de Janeiro il y a presque quatre ans jour pour jour, le couple est également vice-champion du monde par équipes, en 2014 en Normandie. La brillante paire compte des victoires en Grand Prix lors du CSI 5* d’Anvers en 2016 et lors des étapes de la Coupe du monde Longines de Lyon et Oslo en 2015, mais également de multiples places d’honneur comme ces deuxièmes places dans les Grands Prix CSIO 5* d’Hickstead en 2015 et La Baule en 2016.

Sélectionnées à de multiples reprises en équipes de France, Flora et Pénélope ont remporté les Coupes des nations de La Baule et Rotterdam, où elles ont offert la victoire à la France en battant au barrage le Néerlandais Gerco Schröder. Signant d’innombrables sans-fautes, la Normande et sa “Jappeloup”, comme elle se plaisait à l’appeler, étaient également de la partie aux Européens d’Aix-la-Chapelle en 2015, avec à la clé une quatrième place en individuel et cinquième par équipes.

“J’adresse tout mon soutien à la famille Mégret et je partage leur douleur dans la perte de cette jument d’exception à laquelle j’étais et nous étions tous profondément attachés. Ensemble, nous avons vécu de grands et intenses moments de sport et de complicité. Des moments inoubliables. On t’aime FloFlo”, a réagi Pénélope Leprevost sur ses réseaux sociaux.



Jument d’exception, elle avait conclu sa carrière associé à Félicie Bertrand. Une blessure en décembre 2018, à la réception d’un saut au CSI 4* de Liverpool, avait mis fin prématurément à sa carrière sportive, alors qu’elle n’avait que treize ans. Elle profitait depuis de sa retraite au haras de Clarbec.



Flora laisse derrière elle deux produits, Ilena de Mariposa, une fille par Eurocommerce Berlin propriété de la famille Mégret et qui concourt actuellement sous la selle d’Olivier Robert, et Margriet de Mariposa, née d’un transfert d’embryon avec Nabab de Rêve, qui concourt avec la Belge Patricia Guéry.

