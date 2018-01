Isabell Werth et Michael Jung restent au sommet du classement mondial

En dressage, les mois se suivent et se ressemblent. Pour un mois supplémentaire, Isabell Werth reste la patronne de sa discipline, en duo avec Weihegold OLD. Puisque comme le veut le règlement en dressage, le classement mondial s’effectue par couples, l’Allemande s’offre en plus le luxe d’être aussi troisième avec Emilio 107 et sixième avec Don Johnson FRH. Le top 6 n’a pas changé, Sönke Rothenberger, Laura Graves et Cathrine Dufour occupant le terrain. Germanique également, Dorothee Schneider gagne une place et termine septième. Belle remontée pour le Suédois Patrik Kittel, qui passe de la douzième à la huitième place. Helen Langehanenberg et Therese Nilshagen complètent le top 10. Le meilleur Français est Pierre Volla, soixante-neuvième.

Du côté du concours complet, en raison de la trêve hivernale, le top 12 reste complètement inchangé. Double champion olympique à Londres et Rio de Janeiro, l’Allemand Michael Jung reste numéro un mondial, devançant Tim Price et Gemma Tattersall. Neuvième, Maxime Livio est le meilleur représentant Tricolore. Son coéquipier Astier Nicolas, vice-champion olympique l’été dernier, perd une place et se classe seizième. Belle remontée pour l’Australien Andrew Cooper, qui saute de la vingt-et-unième à la treizième place.