La FFE annule les championnats de France de Lamotte-Beuvron

En juillet, les cavaliers Clubs et Poneys ne s’affronteront pas lors des championnats de France de Lamotte-Beuvron, comme c’est le cas chaque été. Prévue du 4 au 26 juillet, l’échéance que prépare de nombreux amateurs au fil de la saison de compétition a en effet été annulée en raison de la crise sanitaire qu’a engendrée la pandémie de Covid-19. La Fédération française d’équitation (FFE) a fait cette annonce ce jeudi 16 avril par voie de communiqué. Les dernières annonces du Président de la République Emmanuel Macron ont scellé le sort du gigantesque évènement qui rassemble plus de 500 000 passionnés chaque année.



La FFE a annoncé l’annulation de l’évènement ainsi : “Les récentes déclarations du Président de la République, prolongeant le confinement des Français et évoquant la possible organisation de rassemblements de personnes à compter du 15 juillet prochain, ne nous permettent pas d’organiser avec les conditions sanitaires requises un grand nombre d’échéances équestres programmées cette année.



Face à cette situation inédite, l’édition 2020 du Generali Open de France – Championnats de France d’équitation est annulée.



Attachés à ne pas compromettre la santé de nos concitoyens, les élus de la Fédération ont pris cette décision en responsabilité, tout en mesurant le profond désarroi de milliers de cavaliers, parents, enseignants et dirigeants pour lesquels cette manifestation équestre est le rendez-vous qui clôture l’année sportive”.



La FFE a par ailleurs fait savoir que plusieurs possibilités allaient être étudiées afin de fournir un objectif sportif cette année à ses adhérents. Elle a également soutenu que toutes les décisions nécessaires seraient prises afin de “maintenir la vitalité de l’équitation en France”.