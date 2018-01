Le Mexicain Alberto Michan passe sous couleurs israëliennes

L’équivalent de la fédération israëlienne d’équitation a annoncé ce matin l’arrivée d’Alberto Michan dans leurs rangs. Le Mexicain a en effet décidé de changer de nationalité et de courir sous le drapeau d’Israël. “Nous sommes excités d’accueillir Alberto dans notre équipe israëlienne”, a déclaré le chef d’équipe national Hai Prince dans un communiqué de presse. “Michan est un nouvel atout inconsidérable pour notre équipe. Son talent et sa sportivité vont beaucoup nous apporter pour notre objectif, que sont les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.”

Cavalier sous couleurs mexicaines depuis son arrivée dans le haut niveau, Alberto Michan a déjà plusieurs belles lignes à son palmarès. S’il ne s’est jamais imposé sur les podiums des plus grosses échéances, le pilote avait tout de même terminé cinquième en individuel aux Jeux olympiques de Londres, en 2012. Il avait également été de la partie aux Jeux de Hong Kong en 2008, et aux championnats du monde en 2006 et 2014.