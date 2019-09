Niels Bruynseels sacré roi de Bruxelles pour la troisième fois

Il n’aura laissé son titre que le temps d’une petite année à Marcus Ehning. Victorieux en 2016, puis en 2017, Niels Bruynseels a reconquis son titre cette année, sur la piste en sable du Bruxelles Stephex Master. Avec trois parcours parfaits dès le début d’épreuve, le parcours de Uliano Vezzani semblait abordable. Finalement, ce sont dix des quarante-cinq paires engagées qui ont trouvé les clefs du tracé. Pourtant, certains favoris ont échoué, à commencer par Scott Brash et Hello Mr President, qui ont préféré jeter l’éponge après deux fautes. Pieter Devos et son fidèle Apart ont connu la même issue, tandis que Daniel Deusser, victorieux de la grosse épreuve de la veille, voyait le second plan de l’ultime oxer tombé, privant sa toute jeune Killer Queen VDM d’un premier barrage à ce niveau d’épreuve. Heureusement, les dix barragistes ont connu plus de réussite, puisque la moitié d’entre eux sont parvenus à boucler un nouveau sans-faute dans l’exercice de vitesse.

En arrêtant le chronomètre en 41”31 secondes, Jos Verlooy a été le plus rapide de tous ses camarades, hier. Mais deux fautes ont rapidement relégué le pilote de Caracas à la neuvième place, juste devant le prometteur mexicain, Carlos Henk Guerreiro, juché sur H5 Jemousin van den Dael. Maurice Tebbel, cinquième cavalier de l’équipe allemande aux derniers championnats d’Europe Longines de Rotterdam, a tenu à prouver sa grande forme. Avec Don Diarado, le grand pilote germanique a signé le premier parcours parfait au barrage, imposant par la même occasion un chronomètre de référence. Si Denis Lynch et GC Chopin’s Bushi préféraient assurer, prenant la cinquième place au classement définitif, Maurice Tebbel a rapidement été battu. Le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli, récemment paré d’or aux Jeux Panaméricains de Lima, s’est ouvert les portes du podium avec VDL Edgar M, un hongre de dix ans. Au jeu de la vitesse, Harrie Smolders a été plus rapide que l’Auriverde. Le cavalier néerlandais a par ailleurs démontré la grande forme de Don VHP Z N.O.P ! Après avoir manqué la dernière échéance continentale, faute à un été de forme du fils de Diamant de Semilly jugé trop faible par son cavalier, le couple a prouvé qu’il avait retrouvé tous ses moyens. Mais finalement, il a fallu attendre le dernier passage pour que le public belge, venu en très grand nombre, découvre le nom du vainqueur. Et c’est Niels Bruynseels, qui, une fois de plus, à dominer la concurrence à Bruxelles, remportant une troisième victoire en six éditions. Sans mettre sa virevoltante Gancia de Muze dans le rouge, le cavalier du Plat-Pays a serré ses courbes et bouclé une superbe partition en 42”33 secondes, devançant de quelques vingt-huit centièmes son premier concurrent. “Je tiens à remercier Gancia de Muze. C’est elle qui voulait gagner aujourd’hui, alors que je courais pour la cinquième place !, a salué le Belge après sa victoire. Gagner, c’est toujours bien, gagner un Grand Prix CSI 5*, c’est fantastique. En tant que cavalier belge, la Belgique compte avant tout pour moi alors je suis content de gagner ici à Bruxelles.” Deuxième de ce Grand Prix, Harrie Smolders a salué la performance de sa monture : “Nous étions très proches aujourd’hui [avec Niels Bruynseels]. Don n’est pas le plus rapide, mais il a vraiment tout donné aujourd’hui.”. Par ailleurs, le Hollandais a été sacré meilleur cavalier du concours, grâce à ses belles performances tout au long du week-end.