Quel Homme de Hus restera avec Jérome Guéry

La semaine passée, Jérôme Guéry et Alexander Oancea ont annoncé à Studforlife l’acquisition de parts de Quel Homme de Hus, cheval de tête du cavalier belge, et grand espoir pour les Jeux olympiques de Tokyo.

L’étalon était depuis octobre 2016 l’unique propriété de Gaëtan Decroix et sa compagne Alice Tréhoust. Cependant en 2018, après la découverte du cancer de Gaëtan, ce dernier avait suggéré à Jérôme Guéry de poursuivre le travail de Quel Homme De Hus. Jérôme Guéry a donc appris à connaître l’étalon lors du Sunshine Tour en février dernier, qui s’est très bien déroulé avec plusieurs sans-fautes à son compteur.



La victoire de Jérôme Guéry et Quel Homme de Hus dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour Mexico City en avril dernier a témoigné du potentiel du couple. Par ailleurs, les échéances des championnats d’Europe de Rotterdam et des Jeux olympiques de Tokyo est devenue un objectif commun à tous. “L’objectif est clairement les Jeux olympiques de Tokyo, même si pour moi, la carrière d’un cheval ne se résume pas non plus à un seul objectif. Mes objectifs ont toujours été les grands championnats”, a confié à son tour Jérôme Guéry à Studforlife. “Je pense que c’est un cheval capable de faire des performances dans les plus beaux concours au monde et nous comptons bien vivre plein d’émotions. Il est certain que si nous avons la chance de pouvoir aller à Tokyo, nous irons dans l’objectif d’un podium et pas juste d’une participation car c’est un cheval qui a les capacités de le faire”, aconclu le champion belge.