Romain Duguet change de cap

Romain Duguet se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire sportive. Le cavalier helvétique quitte les écuries de Gümligen, qu’il occupe depuis 2006, pour créer ses propres écuries dans le canton de Fribourg, à Lossy.

À la suite d’un accord avec son ancienne compagne, Christiana Duguet, le Français d’origine et Suisse d’adoption, s’installe avec cinq de ses chevaux dans des écuries appartenant à Romain Barras, avant que la construction de sa propre structure de douze boxes ne soit finalisée. “C’est une page qui se tourne”, a déclaré Romain Duguet par le biais d’un communiqué. “Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre qui débute en me mettant à mon compte.[…] Ces écuries qui sont en construction sont magnifiques et seront un excellent outil de travail. Mon objectif est toujours le même : me maintenir au plus haut niveau, m’y illustrer et être au service de l’équipe de Suisse, notamment en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, pour lesquels la Suisse s’est qualifiée aux JEM de Tryon en septembre”.



Médaillé de bronze par équipe aux Européens d’Aix-la-Chapelle en 2015, présent aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et médaillé de bronze par équipe aux championnats d’Europe Longines de Göteborg l’année suivante, Romain Duguet souhaite en plus de sa carrière de sportif de haut niveau, ouvrir son champ de compétence au métier d’entraineur. “Ma priorité est le sport de haut niveau, mais il est important de pouvoir aussi transmettre ce que l’on a appris. C’est quelque chose qui me tient à cœur”.