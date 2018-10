Trois des meilleurs chevaux de Scott Brash ont terminé de convalescence

S’il a pu en profiter du repos forcé de ses cracks pour former la relève, Scott Brash doit tout de même être soulagé de pouvoir compter à nouveau sur Hello Sanctos, Hello M’Lady et Ursula XII. Tous arrêtés pour des périodes différentes, les bais sont de retour en concours à Oliva, en Espagne. S’ils devraient reprendre sur des épreuves intermédiaires, ils sont en tout cas en route pour retrouver les sommets du sport.

Sans contestation possible, Hello Sanctos fait partie des meilleurs chevaux du monde. Partisan de la médaille d’or olympique décrochée par la Grande-Bretagne en 2012 à Londres, le bai de seize ans a ensuite permis à Scott Brash de truster la première place de très nombreux podiums de Grands Prix. Il lui a notamment offert la victoire sur le circuit du Longines Global Champions Tour en 2013, deux saisons avant de réaliser l’exploit sur le Grand Slam de saut d’obstacles, en s’imposant dans les Grands Prix CSI 5* de Calgary, Aix-la-Chapelle et Genève.

Blessé en 2015, le hongre SBS avait bien fait deux apparitions en 2016 et 2017, sans qu’elles ne s’avèrent concluantes. Gageons que 2018 sera la bonne saison pour son retour !



Hello M’Lady et Ursula XII, les voisines d’écuries d’Hello Sanctos, fouleront elles aussi de nouveau une piste de compétition à Oliva. Écartée des concours depuis mai 2017, la première est âgée de douze ans et compte à son palmarès deux victoires en Grand Prix CSI 5* ; une à Monaco en 2015 et une autre Londres en 2016. Après une pause de quatre mois et malgré ses dix-sept printemps, Ursula XII sera elle aussi de retour en Espagne. Superbe gagnante des Grands Prix CSI 5* de Doha, Calgary et Mexico, elle s’était également classée troisième de la finale de la Coupe du monde de Lyon, en 2014.