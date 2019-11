Urhelia Lutterbach quitte la France

En juin, Urhelia Lutterbach avait rejoint Pennedepie et les écuries du Normand Kevin Staut afin d’être mise en lumière et commercialisée par la suite. Après avoir obtenu de bons résultats, la jument de onze ans a trouvé preneur puisque Marie-Caroline Besins l’a cédée à la jeune Américaine de vingt-trois ans Kerry McCahill, comme l’a annoncé GRANDPRIX-Replay.com. Cette dernière est basée en Irlande, où elle est entrainée par Greg Broderick.



Depuis juin, la fille d’Hélios de la Cour II avait pris la quatrième place du Longines Global Champions Tour de Chantilly, avait remporté une belle épreuve au CSI 5* de Valkenswaard, réalisé un bon sans-faute dans la première manche du Grand Prix CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle, ou encore remporté le Grand Prix Longines du CSI 5*-W de Lyon, début novembre. Un mois plus tôt, la belle brune avait aussi représenté la bannière tricolore à l’occasion de la seconde manche de la finale des Coupes des nations Longines de Barcelone.



Née en France chez Jean-Emmanuel Schmidt, Urhelia Lutterbach a été formée par des cavaliers tricolores dont Gilles et Thomas Clanget, puis Sarah Boesch et Simon Lorrain. Sa carrière avait ensuite pris un nouveau tournant en rejoignant les écuries d’Edward Levy, puis celles de Grégory Cottard. Elle avait d’ailleurs permis à ce dernier de remporter son tout premier Grand Prix CSI 3* à Lier, en juillet 2018. En milieu d’année, le Francilien avait accepté de laisser les rênes au champion olympiques par équipes de Rio de Janeiro Kevin Staut, afin que la jument soit valorisée sur quelques-unes des plus belles pistes du monde.