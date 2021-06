Escalade

Tokyo 2020 - Mawem : "On n'y va pas pour faire la bise à Teddy Riner !"

MON RÊVE OLYMPIQUE - Notre consultante Sarah Ourahmoune a échangé avec les frères Mawem, Bassa et Mickaël, qui participeront à leurs premier Jeux olympiques à Tokyo. Et pour cause, leur discipline, l'escalade, y fait son apparition. Ils ont envie de briller et pas seulement de participer.

00:03:45, il y a 20 heures