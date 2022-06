Tokyo lui avait fait mal. Excessivement. Eliminé au premier tour de l'épreuve olympique et privé du seul titre individuel qui lui manque, Yannick Borel avait hésité à ranger son arme. Il ne l'a pas fait. Il a bien fait. Très bien fait. Dimanche, le Français s'est adjugé un quatrième titre de champion d'Europe en individuel à l'épée, au terme d'une démonstration de force assez unique en finale.

C'est simple, Tristan Tulen n'a pas vu le jour et a touché le Français pour la première fois lors de la troisième manche. Borel menait alors 12-0. Le gaucher néerlandais, 57e tireur mondial, a vécu une soirée cauchemardesque au possible alors que Yannick Borel faisait prévaloir toute son expérience et sa solidité. A l'arrivée, un score sans appel et pas loin d'être surréaliste : 15-1.

L'Europe, chasse gardée

Après une entame de journée cahin-caha, Borel a remporté son quatrième titre continental individuel (le sixième au total) et, à 33 ans, garnit un peu plus un palmarès XXL. L'Europe est d'ailleurs une véritable chasse gardée puisque le titre à l'épée ne lui a échappé qu'à une reprise lors des cinq dernières éditions de la compétition. Depuis 2016, seule l'édition 2019, remportée par Yuval Freilich, lui avait échappé. Après, il y a eu le covid. Et puis après le covid, de nouveau Borel.

En demie, le Français de 33 ans était venu à bout de Max Heinzer. Le Suisse, 16e mondial, avait pris les devants, jusqu’à mener 5-2 au cœur du premier tiers-temps. Mais Borel a rapidement refait surface. 5-5 à la fin du premier tiers-temps. Après ça, le quadruple champion du monde a maîtrisé les débats. Jusqu’en finale, où il a réussi donc à offrir une première médaille d’or au clan tricolore. Romain Cannone, champion olympique en titre et numéro 1 mondial, et Alexander Bardenet avaient été éliminés au premier tour.

L'autre médaille du jour vient du clan des sabreuses puisque Sara Balzer a décroché le bronze. Un bronze qui a un petit goût amer alors que la vice-championne olympique par équipe s’est écroulée après avoir longtemps mené contre Gregorio. De 11-5 en sa faveur à la défaite, Balzer a connu une fin de demie compliquée (défaite 11-15). Elle décroche néanmoins sa première médaille en individuel.

