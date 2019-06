Championnat d’Europe : Coraline Vitalis bat Marie-Florence Candassamy en finale du tournoi d’épée

Double championne d’Europe par équipe, la native de Pointe-à-Pitre a obtenu sa première victoire individuelle à l’issue d’un duel assez déséquilibré, qu’elle a remporté 15 touches à 11.

Marie-Florence Candassamy n’avait plus remporté la moindre médaille depuis le Grand Prix de Budapest en 2018, où elle avait fini 3e. Les médailles de bronze sont revenues à la Polonaise Ewa Trzebinska et à l’Allemande Alexandra Ndolo.

Dans le tournoi par équipe, les Bleues n’ont malheureusement pas eu le même succès. Elles ont été battues par la Pologne en demi-finale de l’épreuve, avant de s’incliner face à l’Italie dans le match pour la 3e place. Elles ont donc fini au pied du podium.

Les Français, de leur côté, ont vécu un enfer. Favoris du tournoi par équipe après leur deuxième place en Coupe du monde au mois de mai, les coéquipiers de Yannick Borel ont chuté dès leur entrée en lice. Ils ont été battus à la mort subite par l’Estonie. La victoire est revenue à la Russie, qui a battu le Danemark en finale. Les Hongrois ont pris la troisième place.

En individuel, ce fut la même chose. Yannick Borel s’est incliné de justesse face à l’Ukrainien Bogdan Nikishkin en huitièmes de finale. Il a pris la 10e place, alors qu’il était champion d’Europe en titre. Derrière lui, Alexandre Bardenet et Roland Gustin se sont respectivement classés 20e et 22e. Une sacrée déconvenue pour les épéistes français dont on attendait beaucoup.

À la surprise générale, c’est l’Israélien Yuval Shalom Freilich qui a remporté le titre de champion d’Europe, en dominant Andrea Santarelli lors de la finale. Il s’agit là de son premier titre. Son seul fait d’armes était une médaille de bronze en Coupe du Monde. En troisième position, on retrouve l’Italien Enrico Garozzo et le Tchèque Jiri Bera.