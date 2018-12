Coupe du monde Junior 2018 d’escrime à Varsovie : Les sabreuses françaises titrées par équipe

Quelle victoire de l’équipe de France ! Le quatuor formé par Pauline Conscience, Sarah Noutcha, Rachel Pallot et Anne Poupinet a successivement battu la Bulgarie, les États-Unis et l’Italie avant de s’imposer face à l’ogre russe en finale. La médaille de bronze a été remportée par l’Allemagne aux dépens de l’Italie (43-37).

Lors du tournoi individuel, les sabreuses n’ont pas eu la même réussite. Sarah Noutcha, la meilleure Française, a pris la 5ème place. On retrouve ensuite Amalia Aimé (20ème), Anne Poupinet (33ème), Pauline Conscience (38ème), Rachel Pallot (53ème).

La compétition a été remportée par la Russe Mariya Zinyukinha, qui s’est imposée face à la Bulgare Yoana Ilieva. L’Italienne Beatrice Della Vecchia et l’Allemande Lisa Gette ont pris la 3ème place.

Chez les hommes, les Bleus ont fait forte impression avec 5 sabreurs qui ont atteint les huitièmes de finale. Sebastien Patrice a gagné le tournoi en battant l’Italien Matteo Neri en finale. Auparavant, il avait sorti Michele Gallo, l’Américain Kamar Skeete et le Russe Kirill Tyulyukov.

Sébastien Patrice a remporté la première victoire de sa carrière. Plutôt dans l’année, il avait glané 2 médailles d’argent, aux Championnats du monde à Vérone et aux Championnats de zone à Sotchi.

Eliott Bibi s’est adjugé la médaille de bronze. Après s’être imposé face au Russe Roman Oschetov, puis face au surprenant Thaïladais Voragun Srinualnad, il a subi la loi de Michele Neri. Le sabreur palois a néanmoins confirmé ses bonnes dispositions après un triomphe surprise au mois de novembre en Coupe du Monde à Sotchi .

Les autres Français Samuel Leone, Clément Perrier et Maxime Pianfetti ont fini respectivement 5ème, 10ème et 12ème.

Au classement des médailles, la France termine en tête avec 3 médailles (deux en or et une en bronze), devant la Russie qui n’en a remporté que deux. I’Italie prend la 3ème place, suivi de la Bulgarie et de l’Allemagne.