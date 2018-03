Fleuret : Imboden et Deriglazova règnent en maîtres au GP d’Anaheim

Devant son public, le fleurettiste rouquin l’a emporté en finale face à l’Italien Andrea Cassara (15-10), ce lundi sur les coups de 4h00 heure française. Dans le tableau féminin, c’est l’insatiable Inna Deriglazova qui s’est adjugée le titre. La Russe a surclassé l’Allemande Anne Sauer (15-3) dans le dernier combat du week-end.

La finale hommes de cet Absolute Fencing Gear Grand Prix a bien mis aux prises un Américain et un Italien, mais pas forcément ceux que l’on attendait… Alexander Massialas et Daniele Garozzo ont en effet quitté l’épreuve prématurément.

Dès les 16es de finale pour le local de l’étape, écarté à la stupeur générale par le Hongkongais Nicholas Edward Choi (13-15), tandis que le Transalpin a, lui, subi la loi de son compatriote Damiano Rosatelli (11-15) au tour suivant. Les tombeurs des deux meilleurs tireurs mondiaux se retrouveront finalement côte à côte sur la troisième marche du podium.

Une grande première en senior pour le fleurettiste italien, champion du monde junior 2015, mais dont le meilleur résultat chez les grands restait jusque-là une septième place à Tokyo, en novembre dernier.

Le Péchoux, pêchu puis couché

Rosatelli n’a toutefois rien pu faire en demi-finale face à Race Imboden que personne ne pouvait arrêter ce dimanche en Californie. Intraitable durant tout le tournoi, l’escrimeur américain a plié dès le premier round la finale face à un autre Italien : Andrea Cassara (15-10).

C’est le tout premier Grand Prix remporté en carrière par Imboden qui pouvait fièrement désigné son nom, floqué sur le dos de sa veste, avec son pouce droit. Son expérimenté adversaire (34 ans) en a, lui, épinglé 11 à son riche palmarès.

Auteur de prestations convaincantes avec un large écart, Erwann Le Péchoux a malheureusement vu son parcours brutalement se stopper en quarts de finale. Incapable de trouver la mire face à Choi, le Français a complètement perdu pied, balayé 15 touches à 4. Jérémy Cadot a, quant à lui, quitté le tournoi en huitièmes, écrasé par le futur vainqueur (5-15), alors qu’Enzo Lefort s’est incliné d’une petite touche, dès les 16es face à l’Égyptien Alaaeldin Abouelkassem (14-15). Même sort pour Julien Mertine, défait par le Turc Martino Minuto (13-15).

Deriglazova, seule au monde

Chez les femmes, la numéro 2 dans la hiérarchie, Alice Volpi, a été sortie dès les 32es par la Canadienne Kelleigh Ryan (11-15), alors que sa compatriote italienne Arianna Errigo s’était, elle, alignée sur la Coupe du monde d’Athènes en sabre avec la même déconvenue.

Il n’y avait plus aucune Française après les 16es de finale où Anita Blaze, Ysaora Thibus et Julie Mienville ont toutes connu la défaite. Les deux premières d’une petite touche, respectivement face à la Tunisienne Inès Boubakri (14-15) et à la Sud-Coréenne Seo In Hong (11-12), tandis que la troisième a été corrigée par Lee Kiefer (6-15).

L’Américaine, victorieuse l’an passé du Grand Prix californien qui avait eu lieu à Long Beach, a ensuite offert une farouche opposition à la favorite de l’épreuve en demi-finale. Mais Inna Deriglazova a fini par placer la touche fatidique (15-14) pour accéder à la finale. L’autre demie, 100% allemande, fut tout aussi accrochée, mais c’est finalement Anne Sauer qui remporte le duel face à Leonie Ebert (15-14) dans le troisième round, avec un joli grand écart au passage.

En finale, la Tsarine n’a cependant fait qu’une bouchée de la tireuse germanique pour une victoire expéditive 15 touches à 3 ! À signaler que les deux finales se sont d’ailleurs conclues dès le premier round. Deriglazova, déjà numéro 1 mondiale et championne du monde en titre, prouve encore un peu plus qu’elle n’a pas d’égale en ce moment dans le fleuret féminin.