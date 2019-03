Grand d’Anaheim 2019 : le fleurettiste Julien Mertine décroche la médaille d’or

En finale de l’épreuve, il a dominé l’Italien Tomaso Marini (15-11). Sur la 3e marche du podium, on retrouve donc l’Italien Alessio Foconi et le Hongkongais Ka Long Cheung.

Mertine a fait parcours exceptionnel au cours duquel il n’a rencontré que très peu de résistance. Pour son premier combat, il s’est défait du Japonais Kenta Suzumura (15-11). Ensuite, il a facilement triomphé du Russe Grigoriy Semenyuk (15-7), puis du Japonais Takahiro Shikine (15-10).

En quart de finale, il a écarté l’Italien Andrea Cassara sur le score de 15-11, et a ensuite fait tomber Ka Long Cheung au terme d’une bataille intense (15-13) pour ainsi s’ouvrir le chemin pour de la finale.

La performance de Julien Mertine est d’autant plus belle que Tomaso Marini a déjà décroché deux étapes de Coupe du Monde en 2019. Dans ce tournoi, Erwann Le Péchoux et Enzo Lefort ont respectivement pris la 11e et la 12e place.

Chez les femmes, La Russe Inna Deriglazova a gagné la médaille d’or en battant l’Italienne Alice Volpi (15-14). Deriglazova a obtenu sa 4e victoire en 5 tournois depuis le début de l’année. Elle a notamment remporté trois étapes de Coupe du Monde : au Caire, à Saint-Maur et à Katowice. À l’heure actuelle, c’est sans conteste l’athlète la plus régulière de sa catégorie.

Alice Volipi, quant à elle, avait déjà perdu contre la Russe en finale de la Coupe du Monde au Caire au début du mois de mars. Sa dernière victoire remonte à février. C’était au Grand Prix de Turin. Les médailles de bronze sont revenues à la Sud-Coréenne Hee Sook Jeon et à la Russe Larisa Korobeynikova.

Les Françaises ont manqué le coche sur ce tournoi. Ysaora Thibus a pris la 9e place. Solène Butruille a fini en 15e position.