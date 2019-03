Grand Prix Westend de Budapest : médaille de bronze pour Coraline Vitalis

La médaille d’or du tournoi est revenue à la Roumaine Ana Maria Popescu. Chez les hommes, c’est le Japonais Kazuyasu Minobe qui a remporté la victoire.

Coraline Vitalis était à la recherche de ses repères depuis sa victoire en Coupe du Monde l’année dernière. Après avoir enchaîné de mauvais résultats, elle retrouvera sans doute un peu de confiance grâce à cette médaille, et ce alors que se profile la Coupe du Monde à Chengdu dans quelques semaines.

Ana Maria Popescu, médaillée d’argent aux derniers Championnats du monde à Wuxi, a battu la Sud-Coréenne Young Mi Kang en finale de l’épreuve et s’est adjugé la médaille d’or (15-7). C’est une jolie revanche pour la Roumaine, qui avait pris la 8e place du Grand Prix en 2018.

Young Mi Kang, 4e au classement mondial, venait de faire 33e en Coupe du Monde à Barcelone. Au début de l’année, elle avait remporté une médaille de bronze à La Havane. Malgré plusieurs podiums sur la scène mondiale, la Sud-Coréenne court toujours après une victoire en Grand prix.

Le tournoi masculin a été remporté par le Japonais Kazuyasu Minobe. Après 2 victoires en Coupe du Monde l’année dernière, il restait sur une 34e place en Coupe du Monde à Vancouver. En finale, il était opposé à l’Italien Andrea Santarelli et l’a facilement emporté (15-12). Santarelli fait un retour miraculeux au premier plan, plus d’un an et demi après son dernier podium. C’était au Grand Prix de Doha en août 2017.

La plus grosse désillusion du tournoi chez les Bleus a sans conteste été l’élimination de Yannick Borel en 8e de finale, qui faisait clairement office de favori. Il a subi la loi de Kazuyasu Minobe sur le score sans appel de 15-7. De son côté, l’Ukrainien Bogdan Nikishin s’est fait surprendre en quart de finale par le Suisse Max Heinzer, vainqueur du Grand Prix l’année dernière.