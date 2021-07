Escrime

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - La folle histoire de Ruben Limardo, médaillé olympique d'escrime mais aussi livreur

TOKYO 2020 - Il s'appelle Ruben Limardo. Il est médaillé olympique d'escrime et s'apprête à vivre ses 4es Jeux. Pourtant, ces derniers mois, son quotidien n'avait rien à voir avec ce que l'on peut imaginer : à cause de la crise qui touche le Vénézuela, l'escrimeur a dû se résoudre à livrer des repas en vélo afin de subvenir aux besoins de sa famille et de son fils, qu'il n'a pas vu durant 10 mois.

00:02:55, il y a une heure