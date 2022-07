Les Mondiaux de rêve se poursuivent pour l'équipe de France. Après une journée blanche jeudi lors de la première journée des épreuves par équipes, les Bleus ont repris le rythme vendredi au Caire. Le fleuret féminin a conquis le bronze et chez les messieurs, les épéistes ont décroché la médaille d'or en dominant l'Italie en finale (45-42). Avant la fin de ces Championnats du monde samedi (fleuret hommes, sabre dames), la France compte donc quatre titres et un total de six médailles. Un bilan d'ores et déjà exceptionnel.

Ils la voulaient cette victoire, les hommes de Gauthier Grumier et Hugues Obry. Leur saison en Coupe du monde a été exceptionnelle à titre individuel, avec quatre vainqueurs différents, une place de numéro un mondial pour Romain Cannone et un tout récent titre européen pour Yannick Borel. Paradoxalement, ils n'avaient pourtant pas signé le moindre succès collectif. A Antalya, lors des "Europe", ils avaient même connu une énorme désillusion en s'inclinant au finish contre l'Italie en demi-finale. Le bronze n'avait pas fait leur bonheur.

Les épéistes bleus continuent leur domination

C'est cette même Italie que les Bleus ont retrouvé en finale vendredi soir et la motivation était donc double : aller chercher l'or et prendre leur revanche. Comme presque toujours avec la Squadra, le duel a été intense, parfois même irrespirable. Après quatre relais, les Italiens étaient devant (19-17), avant que Yannick Borel ne remette son équipe à hauteur (23-23). Alexandre Bardenet a alors remplacé un Alex Fava un peu en difficulté lors de son premier passage sur la piste et sa rentrée a apporté un supplément d'équilibre.

C'est d'ailleurs lui qui, lors du huitième et avant-dernier relais, a placé un coup d'accélérateur décisif. En dominant Federico Vismara (5-2), il a donné trois touches d'avance aux Français (35-32) avant le tout dernier duel, entre Yannick Borel et Davide Di Veroli. Très déçu par son élimination précoce dans le tournoi individuel, le champion du monde 2018 tenait à ce sacre par équipes plus que tout autre. En parfait gestionnaire, il a maîtrisé les rushes de son adversaire qui, pris par le temps, s'est lancé à l'abordage, mais en vain.

C'est vraiment l'arme forte de l'escrime tricolore. Chez les hommes, les Bleus ont remporté onze des quinze derniers titres mondiaux. Une domination presque totale. Mais après la déception des Jeux de Tokyo, où ils s'étaient inclinés dès les quarts de finale face au Japon, cette victoire-là possède une saveur encore un peu plus spéciale. Et que dire de Romain Cannone qui, en l'espace de douze mois, est devenu le maître de l'épée mondiale et n'en finit plus de se bâtir un palmarès de géant.

